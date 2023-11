Huvudrollsinnehavaren om hyllade serien: ”Sista avsnittet väcker jättemycket frågor”

Emma Haka är en ung kvinnlig brottsutredare i Helsingfors som är mitt i utbildningen till infiltratör, när hon får uppdraget att åka till Stockholm och gå under cover som expert på nordisk konst. Hennes alias Annika Stormare ska infiltrera konstvärlden och hitta pusselbitar som kan ge polisen bevis på att det pågår pengatvätt och grov organiserad brottslighet under den lyxiga ytan.

– Emmas resa handlar om att hon har tryckt undan mycket av sitt förflutna och gömt undan sidor hos sig själv. Nu får hon tillgång till de sidorna genom sina arbetsuppgifter och inser att hon kanske tycker om vissa av dem. Med det förändras hennes identitet och saker i hennes förflutna kommer fram, säger Sannah Nedergård som spelar Emma/Annika.

– Avsnitt fem (av sex) är kanske mitt favoritavsnitt. Från och med det finns det bara en karaktär tycker jag och det var ganska intuitivt hos mig vad som skulle behållas av de två identiteterna, säger hon hemlighetsfullt.– Jag tycker om den. Jag är förvånad av tempot och vad de har gjort med klippningen, det är en fantastisk klippning.

Och oron var obefogad. Huvudrollsinnehavaren har hyllats för sin prestation och det talas om ett genombrott för Sannah som är ett relativt okänt namn för den svenska publiken till skillnad från den finska.

