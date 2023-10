Huvudperson i batteriskandalen misstänks för fler miljöbrott

En Kumlabo, som tidigare varit huvudperson i den så kallade batteriskandalen, misstänks nu för flera andra grova miljöbrott. Idag inleddes en ny rättegång i Värmlands tingsrätt.En Kumlabo som tidigare varit huvudpersonen i den så kallade batteriskandalen – misstänks nu för flera andra grova miljöbrott.

Men nu misstänks Kumlabon för fler miljöbrott som ska ha skett innan batteriskandalen rullades upp. Tillsammans med två andra personer misstänks 53-åringen ha organiserat samt fraktat närmare 600 ton avfall som grävts ner på en fastighet i närheten av Karlstad.Den 10 mars 2021 kom domen mot fyra män i 50-årsåldern som hanterat och grävt ner stora mängder farligt batteriavfall i Örebro, Kumla och Eskilstuna.

