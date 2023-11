Huset på Skintabyvägen 26 i Harplinge har sålts två gånger på kort tid

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OPSE: Huset på Revsund 146 i Gällö har sålts två gånger på kort tidGörel Kristina Svensson, 72 år, har nyligen blivit ny ägare till fastigheten på adressen Revsund 146 i Gällö. Försäljningen blev klar i oktober 2023 och priset på huset landade på 995 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset i juni 2021 för 755 000 kronor. Huset har en boyta på 80 kvadratmeter.

Källa: opse | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Huset på Lågarö Bryggväg 3 i Norrtälje får nya ägareInger Elisabeth Andersson, Ann Gerda Sunnman och Lena Birgitta Rickegård, ärver fastigheten på Lågarö Bryggväg 3 i Norrtälje efter Sten Roland Karlberg. Ägarbytet blev klart i oktober 2023. Huset är byggt 1957 och har en boyta på 42 kvadratmeter. Tomten är 3 174 kvadratmeter.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

OPSE: Huset på Stavre 436 i Gällö har bytt ägare två gånger sedan 2022Chantal Gabriele Hartmann är ny ägare till fastigheten på adressen Stavre 436 i Gällö. Köpet gjordes klart i juni 2023 och priset på huset blev 943 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset i september 2022 för 853 000 kronor. Huset har en boyta på 178 kvadratmeter.

Källa: opse | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Huset på Nässelgrundet 11 i Norrtälje sålt igen efter kort tidBaman Arthur och Ingrid Maria Motivala, 54 och 52 år, har nyligen blivit nya ägare till fastigheten på adressen Nässelgrundet 11 i Norrtälje. Försäljningen blev klar i oktober 2023 och priset på huset landade på 6 200 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset i september 2021 för 5 350 000 kronor. Huset har en boyta på 70 kvadratmeter.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Nicolina, 29, gjorde om hela huset till spökhusNär Nicolina Borgby flyttade till sitt hus i Tumba fick hon en idé - att göra om sitt hem till ett skräckhus. Nu bjuder hon hem människor för att få uppleva skapelsen som tagit närmare 400 timmar att skapa.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Huset på Svadenvägen 4 i Järbo sålt för andra gången sedan 2022Nils Fredrik Håf, 40 år, är ny ägare till fastigheten på Svadenvägen 4 i Järbo. Köpet gjordes klart i oktober 2023 och priset på huset blev 1 275 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset i juli 2022 för 1 400 000 kronor. Huset har en boyta på 124 kvadratmeter.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕