Huset på Ekvägen 38 i Gävle har fått ny ägare

GDNYHETER: Nya ägare till villa i Gävle – 3 560 000 kronor blev prisetMaria Linnea Hedlund Balog, 41, och Petra Irén Constance Balog, 40, har tagit över fastigheten på adressen Yrvädersgatan 1 i Gävle från Per Matsson och Ann Elisabeth Mårsell. Ägarbytet blev klart i oktober 2023 och köpesumman blev 3 560 000 kronor. Husets byggår är 1975 och det har en boyta på 118 kvadratmeter.

SVD: Kvinna död efter krock med lastbil i GävleEn kvinna har avlidit efter en trafikolycka i Gävle på måndagskvällen. Bilen som hon färdades i kolliderade med en lastbil på riksväg 56 strax norr om Hedesunda. I bilen fanns också en man som fördes till sjukhus med skador. Föraren till lastbilen ska inte ha fått några allvarliga skador, skriver polisen på sin hemsida. De båda fordonen togs i b...

