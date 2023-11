Hus på 123 kvadratmeter sålt i Hammerdal – priset: 500 000 kronor

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

OPSE: Hus på 115 kvadratmeter från 1973 sålt i Östersund – priset: 3 500 000 kronor3 500 000 kronor fick Nils Gunnar Hammarberg, 38 år, ge för huset på adressen Kallkällvägen 24 i Östersund. Huset byggdes 1973 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Köpet från säljaren Kerstin Anna-Britt Erikssons dödsbo blev klart i augusti 2023.

OPSE: Lantbruksfastighet i Hammerdal såldNu är det klart vem som köpt lantbruksfastigheten på adressen Hälgåkilen 170 i Hammerdal av Klas Albin Törmarks dödsbo. Nya ägare är Ninni Elisabet och Stig Linus Skyttner, 49 och 45 år. Priset blev 436 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i september 2023. Husets byggår är 1938 och det har en boyta på 102 kvadratmeter.

NT_ROSLAGEN: Årets dyraste hus i Bergshamra sålt – prislappen: 7 000 000 kronorÅrets hittills dyraste villa i Bergshamra är såld. Priset för den blev 7 000 000 kronor och det var huset på adressen Östervik 61 i Bergshamra. Huset är byggt 2013 och har en boyta på 115 kvadratmeter. Köpare är Anna Margareta och Mark Baumgarten och säljare var Leif Åke och Marja Anneli Holm. Köpet blev klart i september 2023.

SPORTBLADET: Stjärnan får böta 5 000 000 kronorAlexander Zverev, 26, har hamnat i klammeri med rättvisan. Den tyske tennisstjärnan har dömts till böter på över fem miljoner kronor för att ha misshandlat sin

MTNYHETER: Upp till 10 000 nya bostäder kan behövas till 2040Mariestads kommun håller på att revidera sit...

SVTNYHETER: Lampa värd 100 000 stulen från lasarettetUnder måndagen anmälde Region Kronoberg en lampa stulen. Lampan var av märket ”Kotten” och hade ett värde på 100 000 kronor.

