Hus på 102 kvadratmeter sålt i Halmstad – priset: 3 200 000 kronor

HALLANDSPOSTEN: 150 kvadratmeter stort hus i Gullbranna, Eldsberga sålt för 2 200 000 kronorSara Katarina Claesson, Claes Peter Gustaf Claesson, Claes Rune Kenneth Klasson, Ing-Britt Margareta Klasson och Sandra Margareta Ebba Klasson har tagit över

SVT: Israel strider i Gaza: 'Gata för gata och hus för hus' – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

DAGENSINDUSTRI: Fortsatt förtroendetapp bland amerikanska hushållDe amerikanska hushållens konfidensindikator sjönk till 102,6 i oktober jämfört med 104,3 i september.

AFV_MAGASIN: Elon Musk: Tesla kan komma att producera över 200 000 Cybertrucks per årElbilstillverkaren Tesla siktar på att tillverka 200 000 Cybertrucks per år. Det uppgav vd Elon Musk i ett poddavsnitt med Joe Rogan.

HALLANDSPOSTEN: 4 grader och molnigt i Halmstad under kvällenUnder kvällen bjuds det på molnigt väder, måttliga nordvästliga vindar och temperaturer på runt 4 grader. Risk för lätt regn finns framåt kvällen. I morgon blir

HALLANDSPOSTEN: Världsunikt fartyg trafikerar HalmstadPå tisdagen tog logistikbranschen ett steg mot en grönare framtid när Maersk lanserade det första containerfartyget i världen som drivs med grön metanol som

