Hundrasen amerikansk XL-bully förbjuds i Storbritannien

En flicka ligger på marken och en stor hund försöker bita henne. Folk springer fram för att hjälpa. De lyckas jaga bort hunden. Flickan flyr men hunden går då till attack mot andra.

