Hundar instängda i rum – tvingas ha blöja på sig

Hundarna är, enligt anmälan, mestadels instängda i ett rum och befinner sig på små ytor. Rummet ska vara stängt med en grind, som hundarna dock smiter igenom vilket gör att de kissar och bajsar i flera rum.Ägaren själv har berättat att en anhörig dagligen kommer och ger hundarna mat och vatten samt går ut med dem en gång om dagen.

