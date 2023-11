Höjd maxavgift för hemtjänst oroar pensionärsorganisation

Anders M Johansson, ordförande för pensionärsorganisationen SPF i Gävle, tycker att det nya förslaget är bekymmersamt. – Det är många pensionärer idag som har svårt att få ihop ekonomin i sin vardag och höjningar av det här slaget drabbar alltid de mest utsatta.Omvårdnadsnämndens ordförande, Eva Älander (S), menar å sin sida att höjningen inte kommer att slå mot de som har det allra tuffast ekonomiskt.

– Eftersom det är en individuell bedömning som ligger till grund så är det inte de fattigaste pensionärerna som kommer att drabbas utan de som har lite mer pengar, säger hon.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Sagax stiger efter höjd rekommendation från HandelsbankenHandelsbanken har höjt sin långsiktiga rekommendation, på tre års sikt, för fastighetsbolaget Sagax från underperform till market perform.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Snart är Gävle sämsta kommun i landetMedans Sandvikens kommun klättrar och tar nästan 100 placeringar upp bland landets bäst skötta kommuner, så tappar Gävle kommun som redan var en av landets sämsta kommuner fem placeringar!

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

MOBILANYHETER: Huawei har nu 100 miljoner enheter som kör HarmonyOS 4By a Geek - For Geeks!

Källa: mobilanyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Man misshandlades i centrala Gävle► Annan man åtalas ► Nekar till brott

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Den viktigaste tävlingen är den om barns hälsaAtt sätta fotbollen i krysset inför en publik av föräldrar och kompisar på den lokala idrottsplatsen kan ge målskytten samma glädjerus som vi ser när proffsspelarna klackar in bollen på en arena med tiotusentals åskådare – men bara för vissa barn.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: 30-talshus i Gävle får nya ägare – prislappen: 1 570 000 kronorFörsäljningen av huset på adressen Björkevägen 36 i Gävle är nu klar. Nya ägare blir Shamil Amkhadov, 34, och Luiza Gaurgashvili, 36, som köper fastigheten av Karl Lars Roland Karlbergs dödsbo, Nanna Rosita Brita Edh och Stig Bertil Ronny Karlberg. Huset är byggt 1938 och har en boyta på 183 kvadratmeter.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕