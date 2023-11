INSÄNDARE. Strejka för att tvinga fram en höjning av alla löner till den lägsta gränsen för utlänningar, 27 360 kronor. Höj lönerna för lågavlönade och höj därefter priserna, uppmanar den före detta löneförhandlaren och fackordföranden Sören Monvall.prenumerationsvillkoren.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OPSE: 58 procent av mina kollegor klarar inte försörjningskravetHöj välfärdslönerna!

Källa: opse | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: ”Sverige Radio nedklassar finska språket”Sören Skogsdal, Korpilombolo: Finländska public service-bolaget Yles korrespondent i Stockholm gör intervjuer på svenska.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Tomt i Mellbystrand såld – priset: 1 600 000 kronorMaria Kristina och Sören Krister Stenbäck, 60 och 62 år, från Hultsfred, är nya ägare till fastigheten på adressen Södra Strandvägen 19 i Mellbystrand. Säljare

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: ANNONS: Transparenta löner kan locka rätt kompetens i framtidenPå många arbetsplatser är lönen en känsloladdad och hemlig fråga, men hos Mpya Digital har man tagit ett annorlunda tillvägagångssätt.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SVD: Lönekravet ”oansvarigt experiment”Regeringens beslut att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare är ett ”oansvarigt experiment”, skriver Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson på DN Debatt. ”Sverige har en arbetsmarknadsmodell som tjänat landet väl: löner och villkor förhandlas mellan arbetsmarknadens parter och inte av staten. Regeringens lönegolv utmanar denna ...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SVD: Nya lönekrav slår hårdast mot krogbranschenCirka 15 000 personer kan beröras framöver när regeringen från och med 1 november stramar åt reglerna för arbetskraftsinvandring. Främst drabbas restaurangbranschen, men många av dem med låga löner plockar bär eller planterar skog.

Källa: SvD | Läs mer ⮕