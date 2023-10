Högre vinst än väntat för McDonalds

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta.

Sobi rapporterar klart över förväntan - upprepar prognoserLäkemedelsbolaget Sobi redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Läs mer ⮕

Svenska McDonald's vd Joachim Knudsen om 50-årsjubiléetFredag den 27 oktober är det precis 50 år sedan McDonald’s öppnade sin första svesnak hamburger-restaurang på Kungsgatan i Stockholm. Läs mer ⮕

Thea, 27, tappade 64 centimeter och 12 kiloSiffrorna på vågen blev bara högre och högre. Thea, 26, kom inte längre i sina kläder och hade inte ork att göra någonting längre. Tolv kilo lättare och 64 centimeter mindre ser hennes liv nu helt annorlunda ut. – Det är helt otroligt att tänka på att förändringen är så stor. Läs mer ⮕

Museum med förbjuden konst öppnar i BarcelonaEn korsfäst Ronald McDonald, bönemattor spetsade med stilettklackar och teckningar gjorda av forna Guantánamo-fångar. De utgör en del av verken som visas på Läs mer ⮕

Bildt ska se över underrättelsearbeteDen förre statsministern och utrikesministern Carl Bildt (M) har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten. Det skriver försvarsminister Pål Jonson (M) på Svenska Dagbladets debattsida. ”Det försämrade omvärldsläget ställer högre krav på en god lägesbild om de hot och risker som Sverige står inför”... Läs mer ⮕

HSBC:s resultat per aktie nära trefaldigadesDen brittiska banken HSBC, vars verksamhet har global prägel med tonvikt Asien, redovisar ett resultat per aktie för det tredje kvartalet 2023 på 0:29 dollar per aktie, vilket var nästan tre gånger högre än motsvarande kvartal ett år tidigare (0:10). Läs mer ⮕