HM stiger mot strömmen i eftermiddagshandeln

– Vi har vår spets i gruvrelaterade maskintjänster. Det innebär att vi bygger och underhåller gruvvägar, lastar, krossar och transporterar malm och gråberg, och jobbar med säkerhetsfrågor, säger Mimmi Snell.2018 fick Snells Entreprenad ett uppdrag för Kaunis Iron, som skulle bryta järnmalm i Kaunisvaaragruvan i Pajala. Affären gjorde avtryck i räkenskaperna: 2017 uppgick omsättningen till drygt 32 miljoner kronor.

Bolaget som entreprenadmaskinerna skulle köpas in från hade en attraktiv finansieringslösning via Nordea. Det var här Snells Entreprenad kom i kontakt med statliga EKN. Banken föreslog nämligen att Snells skulle ta hjälp av myndigheten för att få en så kallad investeringskreditgaranti.

Eftersom de svenska gruvjättarna har stor export kunde även Snells Entreprenad ansöka om en investeringskreditgaranti från EKN. Garantin innebar att EKN delade Nordeas risk för affären och därför kunde banken ge Snells tillgång till finansieringslösningen.

Just nu är Norrland dessutom inne i en period av historiskt stora näringslivssatsningar, pådriven av både gruvnäringen och den gröna omställningen. De närmaste decennierna väntas sammanlagt omkring 1 000 miljarder kronor investeras inom bland annat fossilfritt stål, energi och elektrifiering.

