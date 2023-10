Historian nuorin rallin tuplamaailmanmestari: Rovanperä varmisti toisen MM-kultansa

Rovanperä ja kartanlukija Halttunen varmistivat toisen peräkkäisen maailmanmestaruudensa lauantaina, kun he saavuttivat Keski-Euroopan MM-rallissa toisen sijan.

Suomella on nyt yhteensä 16 rallin MM-kultaa ja voittoja on ollut ajamassa kahdeksan eri kuljettajaa. Ruotsi on kautta aikojen voittanut kaksi rallin maailmanmestaruutta.

Finländaren försvarade VM-titeln: 'Kommer njuta'Det som i praktiken blev klart i lördags verkställdes under söndagen. Finländaren Kalle Rovanperä försvarar sin VM-titel i rally efter att ha slutat tvåa i säsongens näst sista lopp. – Det känns väldigt bra. Jag kommer njuta av den här titeln mer än den förra, säger Rovanperä. Toyotaföraren utmanades om totalsegern av stallkamraten Elfyn Evans.

