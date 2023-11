Henrik Johnsson: En del kallar det för en sekt

I år firar Petra Marklund 20 år som artist, som firas genom att släppa en EP med akustiska versioner av några av sina största låtar. Hon vill omfamna de på ett sätt som ger de en helt annan dimensionHan var mellostjärna och sångare i Barbados, sen tog det stopp. I P4 Extra-gästen berättar bokaktuella artisten Mathias Holmgren om alkoholen, drogerna och det bottenlösa mörkret. Men också om...

Masoud Owji fick svåra skador efter diskoteksbranden i Göteborg för 25 år sedan. I P4 Extra – gästen möter han programledare Erik Blix i ett samtal om minnena, vännerna, och om att gå vidare i livet...Förr fick resandefolket utstå mycket hat, hot och glåpord, nu för tiden är det ett stort problem att gruppen osynliggörs berättar Lindy. Musikalstjärnan spelar rollen som Zack i musikalen Änglagård,..

33-årige EU-diplomaten Johan Floderus greps och fängslades under en privat semester i Iran i april 2022 och har nu suttit fängslad i mer än 550 dagar. Johans föräldrar Matts och Kerstin Floderus...Elisabet Åbjörnsson Hollmark är generaldirektör för SiS, i P4 Extra gästen berättar hon bland annat om hur barn bokar rymningar via telefon, men besvarar också kritiken mot myndigheten och berättar om...

Hennes podd är en av de mest populära i Sverige – Fråga Agnes Wold. I P4 Extra – Gästen träffar professorn programledare Erik Blix och pratar om hennes relation till folkbildning, okunskap, och att...I en specialsändning av P4 Extra svarar Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén och professor Isabell Schierenbeck på dina frågor om situationen i Israel och de palestinska områdena.

SVTNYHETER: Henrik Blind nominerad till EU-parlamentetMiljöpartiet har föreslagit 40 namn på partiets lista till EU-parlamentet. På plats tio finns Jokkmokks kommunalråd Henrik Blind. ”Jag är stolt och glad”, skriver han på sociala medier.

AFTONBLADET: Bruce Springsteen till Sverige 2024 – turnédatum läcktaBruce Springsteen och The E Street band återvänder till Sverige sommaren 2024. Detta har blivit känt efter att Friends arena råkat läcka uppgifterna, enligt GP.

SVD: Bruce Springsteen kommer till Friends Arena 2024Bruce Springsteen kommer till Sverige nästa år. Med sig har han som vanligt sitt E Street Band, och det blir två spelningar på Friends Arena i Stockholm den 15 och 18 juli, meddelar arrangören Live Nation. Senast Springsteen var här var i somras, då han gav tre konserter på Ullevi i Göteborg. Nästa års Europaturné landar även i danska Odense den...

EXPRESSEN: – då kommer Bruce SpringsteenNu står det klart. Bruce Springsteen kommer till Sverige 2024.

DAGENSINDUSTRI: Tokyo motor show: 'Elbilar känns inte lika hett i Japan'Joakim Bornold gästar Börsmorgon, live från Tokyo

HALLANDSPOSTEN: Tackade nej till HBK – fick göra ligadebut i klassiska klubbenI somras ville HBK att Karl Johan Johnsson skulle återvända efter tiden i FC Köpenhamn, men han valde att flytta till franska Bordeaux, där han i helgen gjorde

