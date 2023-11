”Hemsk natt för oss och barnen”

Cavendish och hans fru Peta låg och sov med sina barn när de fyra männen i rånarluvor stormade in i huset och hotade honom med kniv.såg mannen helt likgiltig ut när en domare förkunnade fängelsedomen i rättssalen och han ska till och med ha flinat när han leddes ut iförd handbojor.Familjen Cavendish har kommit med ett uttalande där de berättar om blandade känslor av lättnad och skräck.

– Det här har varit fruktansvärt för oss, för barnen. Att behöva återuppleva den där hemska natten, samtidigt som man försöker glömma den, är en svår balansgång. Men vi är otroligt tacksamma för polisens och rättsväsendets outtröttliga arbete för att skipa rättvisa för oss som familj, säger de.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Pers mark klyvs mitt itu av stängslet runt svinpestzonen: ”En överraskning”Per Bruslings äger 400 hektar mark i Dunshammar i Fagersta kommun. Trots att det är en bit ifrån svinpestens kärnområde har Jordbruksverket nu meddelat att ett stängsel ska dras rakt igenom hans mark som en säkerhetsbarriär. – Tydligen är de så nervösa att nått vildsvin ska slinka igenom att de behöver det här som backup, säger han.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Okänd kyrkogård på privat mark: De dödas liv hade kunnat sluta annorlundaUSA-drömmar som krossades, mammor som inte orkade med barnen och alla flyttar.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NWTSE: Udda föremålet dumpat på företagets mark – polisanmält som nedskräpningEtt företag i Filipstad har gjort en anmälan om nedskräpning. Anledningen är att någon slängt det udda föremålet på deras mark.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Arlanda tappar mark i flygplatskampenArlanda har långt färre interkontinentala destinationer än både Helsingfors och Köpenhamn. Detta trots att Stockholm har en större ekonomi, större befolkning och fler globala huvudkontor.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕