Hasslers medhjälpare fakturerade 180 000 kronor för tre veckors arbete

– Att John hörde av sig har rimligen sin bakgrund i att jag i drygt 10 år nära följt utvecklingen av EU:s klimatlagstiftning, skrivit ett antal rapporter, och bloggat i ämnet, säger Magnus Nilsson och tillägger att han nyligen skrivit en rapport till finansdepartementets expertgrupp, ESO, om EU:s klimatlagstiftning.

uppgav dock på ett seminarium efter rapportsläppet i oktober att han la ner tre veckors effektiv arbetstid på rapporten, med start den 1 augusti. Enligt dokument från klimat- och näringsdepartementet som Aftonbladet tagit del av fakturerade Magnus Nilsson för 130 timmar, alltså drygt tre veckors arbetstid. För det tog han totalt 178 750 kronor.

Magnus Nilsson menar dock att både han och John Hassler arbetat mer än de tre veckor som Hassler uppgett. – Vi hade ett första snack om upplägget i början av juli. Med start en bit in i augusti tills rapporten gavs ut skulle jag bedöma att jag lade ned något i stil med 30 till 40 procent av min arbetstid, det vill säga långt mer än 130 timmar.

– Parallellt jobbar jag dessutom med en andra delrapport till ESO, och en del av arbetet jag gjort åt John hade jag ändå behövt göra inför ESO-rapporten. Det är inte enkelt att avgöra vad som ska debiteras på Hasslers projekt.– Jag tror inte att regeringskansliet har gjort en dålig affär, om man säger.

