Här är Volvo Cars nya testcenter – ger 300 jobb

HALLANDSPOSTEN: Ännu en entusiast har förlorat sin Volvo 740Douglas Jannesson hann bara ha sin fina Volvobil i någon månad. Natten till onsdagen stals bilen från hans hem utanför Hishult. – Man har ju blivit varnad, säger

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

NWTSE: Sven-Erik fick tillbringa natten i snökaoset på E18: ”Har stått här i 18 timmar”Snöovädret ställde till det rejält på flera vägar i närområdet. På E18 i Norge var det stopp i närmare ett dygn efter flera olyckor. Åmålsbon Sven-Erik Eriksson fick tillbringa natten i lastbilshytten – mitt på E18.

Källa: nwtse | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Här har AI tagit över en sopig arbetsuppgiftPå Tveta återvinningscentral i Södertälje har man nyligen tagit fram en tillämpning av artificiell intelligens (AI) för att spara tid och kunna göra mer kvalitativt arbete.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Thanksgiving på svenska: ”Många har missat det här”Vad är Thanksgiving? Och varför serveras helstekt kalkon? Här är allt du behöver veta om den amerikanska högtiden – som du kan fira här hemma. – Det är en fin familjehögtid för att visa kärlek och tacksamhet till varandra, säger Patricia Mårtensson, kock hos Ingelsta Kalkon.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Nyfosa säljer fastigheter för nära 300 miljonerFastighetsbolaget Nyfosa har i två transaktioner avyttrat sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om 46 000 kvadratmeter, bestående av lager, industri, handel och kontor.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Ministern försvara kraftiga höjningen av försörjningskravetDe 300 000 arbetslösa ska ta arbeten som tusentals arbetskraftsinvardare tar, menar minister

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕