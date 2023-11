Hanhals Kings vann efter förlängning mot HC Lidköping

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GPSPORTEN: Hanhals Kings jagar poäng mot HC Lidköping efter trendbrottet senastHanhals Kings spelar på hemmaplan mot HC Lidköping i Kungsbacka Ishall i kväll i hockeytvåan södra A herr. Hanhals Kings vann mot Olofström, 7-2, senast och

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

MTNYHETER: – en bostadshjälp för våldsutsatta kvinnor vid flytt till ny kommunDet är ett samverkansprojekt som inkluderar Töreboda, Falköping, Gullspång, Lidköping och Tidaholms kommun.

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Irland avancerade i Nations League efter ”blötaste matchen i historien”Irland vann mot Albanien med 1-0 i Shkoder och gick vidare till A-gruppen i Nations League. Det var dock inte avancemanget som blev mest uppmärksammat. ”Det var blötaste matchen i historien”, skriver Arsenalstjärnan Katie McCabe på Instagram.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Brynäs möter Södertälje borta – följ matchen härHäng med i chatten!

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ishockey: William Nylander satte klubbrekord för Toronto – poäng i nionde inledande matchen i radWilliam Nylander infriade förväntningarna. Han fick med sig en assist när Toronto fick stryk av Los Angeles med 1-4 på hemmais. Därmed har svensken gjort poäng i de nio inledande matcherna av en säsong vilket är nytt klubbrekord.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Skövde AIK stoppar biljettförsäljning till matchen mot HelsingborgFotbollsklubben Skövde AIK har tillfälligt stoppat biljettförsäljningen till matchen i Superettan mot Helsingborgs IF den 11 november för att klara ut säkerhetsfrågor då många helsingsborgssupportrar väntas till Skövde.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕