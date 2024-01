Handel med bitcoin-fonder godkänd av SEC i USA

Igår godkände den amerikanska finansmyndigheten Securities and Exchange Commission (SEC) handel med bitcoin-fonder i landet. Det innebär att det kommer att bli enklare att investera i bitcoins då intresserade kan investera i bitcoin-fonder från elva olika banker och finansinstitut istället för att köpa bitcoins direkt. SEC är dock noga med att påpeka att det här inte på något sätt betyder att man stödjer eller uppmuntrar handel med bitcoin eller bitcoin-fonder.

I ett pressmeddelande skriver SEC:s ordförande Gary Gensler: "Though we’re merit neutral, I’d note that the underlying assets in the metals ETPs have consumer and industrial uses, while in contrast bitcoin is primarily a speculative, volatile asset that’s also used for illicit activity including ransomware, money laundering,sanction evasion, and terrorist financing. While we approved the listing and trading of certain spot bitcoin ETP shares today, we did not approve or endorse bitcoin. Investors should remain cautious about the myriad risks associated with bitcoin and products whose value is tied to crypt





