Hammarby har inlett förhandlingar med Kim Hellberg

Hammarby var redan, innan det blev klart med Cifuentes till QPR, medvetna om att spanjoren kunde lämna och man hade redan sonderat terrängen efter ersättare. – Vi vill ha en tränare som speglar vår identitet och som spelar en attraktiv och framåtlutad fotboll. Vår tränare ska stå för de delarna och han måste definitivt spegla Hammarbys identitet, precis som Marti har gjort, förklarade sportchefen Mikael Hjelmberg i måndags.

Hellberg har gjort stor succé med Värnamo den här säsongen och för närvarande ligger laget femma i allsvenskan efter att man knep fjärde raka segern mot Kalmar FF i helgen.Enligt uppgifter till Expressen är Hammarby och Kim Hellberg redan i kontakt med varandra och källor uppger att parterna förhandlar om en framtid ihop.

Det finns en rad orsaker till att Hammarby identifierat Hellberg som sitt huvudspår. Klubben vill bygga en identitet med en offensivt och framåtlutad fotboll - vilket rimmar väldigt bra med Hellbergs filosofi.

Kim Hellberg har också en dokumenterad framgång att utveckla unga spelare, vilket även det ses som en viktig pusselbit i den kravprofil som Hammarby har på sin nya tränare.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FOTBOLLSKANAL: Kim Hellberg bemöter Bajen-intresset - och ger svar om sin framtidHammarby är en av flera klubbar som jagar Kim Hellberg.Och succétränaren är öppen för att ta 'nästa steg'. - Jag vill se hur det här kan sluta, säger 35-åringen till Fotbollskanalen.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Avslöjar: Mads Fenger förlänger med Hammarby - så långt är kontraktetHär är glädjebeskedet till Hammarby. Enligt Sportbladets uppgifter är nu Bajen överens med Mads Fenger om en förlängning - och mittbacken blir kvar i Hammarby

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Bohman: Den stora frågan är om Hellberg vill ha BajenMartí Cifuentes klättrar vidare på karriärstegen. Nu är inte den stora frågan om Bajen vill ha Kim Hellberg. Utan om Kim Hellberg vill ha Bajen.

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Bajen-chefens svar om Hellberg: 'Ska inte ge mig in i det'STOCKHOLM. Kim Hellberg placeras i Hammarby. Men Bajen ligger lågt om IFK Värnamos succétränare. Sportchefen Mikael Hjelmberg vill inte kommentera hans namn.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Allsvenska kulisserna: Hellberg högt upp på Hammarbys listaExpressens Anel Avdic ger dig de senaste nyheterna och avslöjandena i Allsvenska kulisserna. Den här veckan om bland annat...

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: Avslöjar: Han är en av kandidaterna att ta över HammarbyHär är tränaren som kan ta över efter Marti Cifuentes. Enligt Sportbladets uppgifter är IFK Värnamos succétränare Kim Hellberg ett namn som Hammarby har med hö

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕