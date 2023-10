Hamas: Markstrider pågår i Gaza – Krig mellan Hamas och Israel

Hamas uppger att markstrider nu pågår i Gaza efter Israels besked om att operationerna i området ska trappas upp, rapporterar AFP med hänvisning till en terrororganisationens väpnade gren.Den palestinska terrorgruppen Hamas har genomfört en massiv överraskningsattack mot Israel, som inleddes genom kraftig raketbeskjutning tidigt på morgonen den 7 oktober. Israel har svarat med en blockad och omfattande flygangrepp mot Gazaremsan.

Det här är inte första gången som människor uppmanas att lämna norra Gaza. Redan för två veckor sedan släppte IsraelAl Jazeera: Gaza nu helt isolerat från omvärlden Al Jazeera skriver att man inte längre kommer i kontakt med sin reporter i området över vanliga kommunikationskanaler, men via satellit målar han upp en mörk bild av situationen för nyhetskanalen.

"Förutom de attacker som utförts de senaste dagarna utökar markstyrkorna sina operationer i kväll", sa Daniel Hagari, chef för IDF:s talespersonsenhet, under en tv-sändning. Tidigare under kvällen uppgav flera palestinska telekomföretag att såväl internet- som mobiluppkopplingen i Gaza ligger nere till följd av luftangreppen.Internetanslutningen i Gaza ska ha skurits av under tidig fredagskväll, uppger den palestinska telekomleverantören Paltel. headtopics.com

"Vi är djupt oroade över våra medarbetares möjlighet att fortsätta sitt arbete med akutsjukvård, särskilt då de här störningarna påverkar nödnumret", skriver organisationen på X.

