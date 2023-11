Halmstadprofilen redo för världens tuffaste kval: ”Ett nålsöga”

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

FOTBOLLSKANAL: Rydströms svar om Sibila: 'Skulle förstå om han tar ett huvudtränaruppdrag'MALMÖ. Ferran Sibila lämnar Malmö FF för finska HJK, erfar Fotbollskanalen. Då blir spanjoren saknad i MFF. - Det är en person och tränare som är jäkligt omtyckt här, säger MFF-tränaren Henrik Rydström.

SYDSVENSKAN: ”Stycket” tillbaka efter besvikelsen: FrustrationHan petades från hemma-VM och klargjorde att landslaget var ett avslutat kapitel.

DAGENSINDUSTRI: Stundande räntebesked från USA: ”Tror inte på fler höjningar”SEBs makroekonom Marcus Widén om förväntningarna inför morgondagens räntebesked från USA och utsikterna framåt

REALTID: En höjning av styrräntan ett steg mot nödvändig normaliseringDen mycket stora ekonomiska osäkerheten har föranlett en intensiv debatt där åsikterna går starkt isär om vilken penningpolitik som är bäst för svensk ekonomi.

SVD: Timbro: Stäng inte dörren till ett EU i flera hastigheterDEBATT. När Ukraina och flera länder på Balkan knackar på EU:s dörr behövs en strategi för hur Sverige ska förhålla sig till utvidgningen. Det skriver Carl Albinsson, Timbro.

NWTSE: Influencer tokhyllar Kristinehamn: ”Femmor brukar vi bara dela ut ett par om året”4 februari 2011 blev Ingemar Albertsson Vintagemannen. Idag har han drygt 40 000 följare på Instagram och den här veckan upptäcker han Kristinehamn tillsammans med sin hustru Anne-Marie Lindstedt.

