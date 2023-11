Hajpad hjälm stoppas – riskerar miljoner i vite

”Det är exempelvis inte visat att utrustningen aktiveras och ger en tillräcklig stötabsorption vid fordonshastighet överstigande 20 km/h. Vid EU-typkontrollen har skyddets funktion vid fordonshastighet överstigande 20 km/h inte provats alls”,I en molndominerad affärsvärld är rätt kunskap och verktyg avgörande för att effektivt hantera kostnader.

– I takt med att företag allt mer anammar molntjänster har det uppstått parallella strategier för att hantera kostnader. Många använder idag en mix av Excel och PowerBI för att få en överblick över kostnader och ansvarsfördelning, men dessa metoder är sällan effektiva och kräver mycket manuellt arbete.

– Organisationers traditionella praxis ledde till att 32 procent av deras molnresurskonsumtion gick förlorad 2022, vilket är dåligt ur hållbarhetssynpunkt. FinOps är en kulturell förändring som involverar finans, arkitekter, utvecklare och ledning för att samarbeta och fatta välgrundade beslut om molnresursanvändning.

Niclas konstaterar att förståelse för data ger företag möjlighet att jobba flexibelt samtidigt som de kan fatta smarta beslut om sina molnresurser, ekonomi och hållbarhet. – Molnleverantörer ansvarar för hållbarheten, men även företag måste göra gröna val och ha en plan. En utvecklingsmiljö behöver till exempel inte vara aktiv dygnet runt, precis som du inte låter varmvattnet rinna när du diskar. FinOps kan hjälpa företag att hantera utmaningar som detta och främja tillväxt och innovation när det används korrekt.

