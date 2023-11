Gymnasieeleven Benjamin Palm från Halmstad ska bli ekonomiskt oberoende: ”Värdesätter långsiktig lycka”

– Det är därför man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Jag rekommenderar att köra en fond, för att marknaden tenderar att gå uppåt, säger han.Hur blir man bättre på att spara pengar? Och hur fungerar aktier? Gymnasieeleverna Malcolm Wittzell, Ludvig Carlsson och Isac Johansson är sugna på att lära sig mer om ekonomi.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HALLANDSPOSTEN: Halmstad: 11 grader och molnigt under kvällenKvällen bjuder på molnigt till mulet väder med lätt regn, måttliga sydvästliga vindar och temperaturer på runt 11 grader. I morgon blir det mulet och regn med

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: SVT:s största satsning någonsin skrivs av Magnus från HalmstadSveriges historia tas upp i SVT, UR och Sveriges Radio, samt i ett program med Farah Abadi. Simon J Berger är programledare och Lundwig Göransson gör musiken.

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 170 kvadratmeter stort hus i Halmstad köpt för 4 225 000 kronorHalmstadhus i Halmstad AB har tagit över fastigheten på Lerbackavägen 4 i Halmstad från Rolf Erik Frid. Ägarbytet blev klart i oktober 2023 och köpesumman blev

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 6 grader och mulet och regnskurar i Halmstad under förmiddagenFörmiddagen och eftermiddagen väntas ge regn, måttliga nordliga vindar och temperaturer kring 5 grader. På kvällen faller temperaturen något. På onsdagen blir

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: 7 grader och mulet och regn i Halmstad under eftermiddagenEftermiddagen och kvällen ger regn, måttliga nordvästliga vindar och temperaturer kring 7 grader. Framåt kvällen faller temperaturen något. Under morgondagen

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Världsunikt fartyg trafikerar HalmstadPå tisdagen tog logistikbranschen ett steg mot en grönare framtid när Maersk lanserade det första containerfartyget i världen som drivs med grön metanol som

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕