Gunilla Röör stannar som teaterchef i Norrbotten

prenumerationsvillkoren.

Dagens Nyheter är en del av Bonnier News AB, som ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

Läs mer:

dagensnyheter »

Intervju med Filminstitutets ordförande Gunilla von PlatenNär Gunilla von Platen tackade ja till att bli styrelseordförande i Filminstitutet var hon inte beredd på hur mycket tid uppdraget skulle ta. Läs mer ⮕

Skådespelaren Lindy Larsson: Det var svårare att komma ut som resande än som gayFörr fick resandefolket utstå mycket hat, hot och glåpord, nu för tiden är det ett stort problem att gruppen osynliggörs berättar Lindy. Musikalstjärnan ... Läs mer ⮕

Skådespelaren sågar ”Killers of the flower moon”Filmvärlden har hyllat ”Killers of the flower moon”. Men nu går skådespelerskan Devery Jacobs, själv ursprungsamerikan, till hårt angrepp mot filmen. ”Den här filmen var smärtsam, ansträngande och hänsynslös”, skriver hon på X. Läs mer ⮕

Luleå med fem raka segrar – möter LeksandI kväll möter Luleå Leksand på hemmaplan i Coop Norrbotten Arena i SHL. Luleå har fem raka segrar, senast med 1-0 mot Skellefteå, vilket har tagit laget till Läs mer ⮕

Hans Mosesson död – blev känd som Ica-StigSkådespelaren Hans Mosesson, känd från Nationalteatern och som 'Ica-Stig' från Icas reklamfilmer är död, skriver Dagens Nyheter. Han avled på sjukhus i onsdags, Läs mer ⮕

Hans Mosesson död – blev känd som ”Ica-Stig”Skådespelaren och regissören Hans Mosesson, känd från Nationalteatern och som ”Ica-Stig” från Icas reklamfilmer är död. Han blev 79 år. Läs mer ⮕