Guldjagande Elfsborg får det jobbigt på Ullevi

I TOPPTIPSDUELLEN levererar Jonas Amrouni och Simon ”Dybban” Lindell sina bästa tips inför dagens matcher.Måndagens kupong är en av veckans roligaste på förhand. Det är flera öppna matcher och en kvarts miljon extra i potten på åtta rätt.

Kupongens två största favoriter kommer att bli Molde och Sporting men även Hammarby ser ut att bli rejält överstreckade hemma mot Sirius.Molde är riktigt tunga hemma på Aker Stadtion. Tabellen ljuger då Tromsö ligger sju poäng före. Gästerna har frågetecken för skyttekung Erlien som varit sjuk. Klar fördel Molde.Molde är tillsammans med Bodö/Glimt lagen i Norge som har den högsta nivån i sig.

”El Västico” på ett fullsatt Gamla Ullevi. Då går guldjagande Elfsborg knappast säkert. Laget har inte imponerat fullt ut på slutet och borta på naturgräs gör de sällan några gjutna insatser. Blåvitt är som bäst när de får slå ur underläge. Den för högt streckade tvåan chansas bort helt.Det är två lag som underpresterat hela säsongen sett till trupperna. headtopics.com

Både Granada och Villarreal har visat upp en svag form. Hemmalaget får klara sig utan avstängde anfallaren Boye. Villarreal har Suarez, Coquelin och Foyth som tveksamma inför matchen.Coventry har blivit nollade i sina två senaste matcher mot Bristol City och Rotherham. WBA kommer från en stabil insats hemma mot QPR. Dike, Maja, Reach och Swift är borta för gästerna.Linnes saknas för hemmalaget.

Träningsrapport Blåvitt: ”Här har han en hel del att grubbla på”Här är Göteborgs-Postens Adam Fröbergs rapport från IFK Göteborgs lördagsträning inför ödesmatchen mot Elfsborg. Läs mer ⮕

Kryss för Degerfors i bottenmötet – nyckelspelare avstängd mot ElfsborgDegerfors IF fick under lördagen nöja sig med 1–1 borta mot ett redan nedflyttningsklart Varberg. Laget tog in en poäng på Brommapojkarna på kvalplats men frågan är om det kommer räcka för att undvika nedflyttning direkt? Till nästa match är dessutom mittfältaren Christos Gravius avstängd. Läs mer ⮕

då är Elfsborg helt skadefritt: 'Väldigt lovande'BORÅS. Slutspurt i guldstriden och derby mot Blåvitt i morgon.Då är IF Elfsborgs skadelista blank.- Det ser väldigt lovande ut, säger manager Jimmy Thelin. Läs mer ⮕

”Då kan Blåvitt rubba poängmaskinen Elfsborg”IFK Göteborg jagar tre blytunga poäng för att hålla sig kvar i allsvenskan. IF Elfsborg jagar tre blytunga poäng i kampen om Lennart Johanssons pokal. Läs mer ⮕

Blandade DIF-känslor efter en poäng – nu vill Solberg skrälla mot ElfsborgDegerfors IF tog in en poäng på Brommapojkarna i jakten på kvalplats i botten på allsvenskan. Läs mer ⮕

Pallar Elfsborg att svara upp?Dagens bästa spel – 30 Oktober. Sportbladets spelexpert Steven-Lee Holmdahl ger sina bästa speltips utifrån dagens hetaste matcher. Läs mer ⮕