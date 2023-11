Grön Ungdom nobbar Helldén som språkrör

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. Daniel Helldén möter medier efter att han presenterats som valberedningens förslag till språkrör. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TTGrön Ungdom vill ha Magnus P Wåhlin som nytt manligt språkrör i Miljöpartiet, rapporterar Ekot.

Därmed stödjer ungdomsförbundet inte Daniel Helldén, som är valberedningens förslag till språkrör efter Per Bolund. Fyra kandidater utmanar Helldén om posten. Det är partistyrelseledamöterna Magnus P Wåhlin, Martin Marmgren och Torbjörn Nilsson samt Carl Ståhle, styrelseledamot i Miljöpartiets klimatnätverk.Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVD: Grön Ungdom nobbar Helldén som språkrörGrön Ungdom vill ha Magnus P Wåhlin som nytt manligt språkrör i Miljöpartiet, rapporterar Ekot. Därmed stödjer ungdomsförbundet inte Daniel Helldén, som är valberedningens förslag till språkrör efter Per Bolund. Fyra kandidater utmanar Helldén om posten. Det är partistyrelseledamöterna Magnus P Wåhlin, Martin Marmgren och Torbjörn Nilsson samt C...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Grön Ungdom nobbar Helldén som språkrörGrön Ungdom vill ha Magnus P Wåhlin som nytt manligt språkrör i Miljöpartiet, rapporterar Ekot.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

ETC_REDAKTIONEN: Daniel Helldén (MP): Att jag skulle vara höger är helt felVar står egentligen språkrörskandidaten på höger-vänster-skalan?

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ny grön containerlinje till Helsingborgs hamnHelsingborgs hamn har tecknat ett avtal med ett av världens största rederier. Något som ska säkra import- och exportvolymerna samtidigt som koldioxidutsläppen ska minska.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Dagel: 'Kommer ta längre tid än vad man tror att ställa om till elbilar'Magnus Dagel och Christoffer Ahnemark om bilindustrin

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Förvaltaren om fastighetsbolaget: 'Går fantastiskt'Di:s Magnus Dagel och Christoffer Ahnemark diskuterar fastigheter

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕