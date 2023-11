Grattis, Jonas Gardell – här är ditt verk!

Att kunna skratta åt sin inskränkthet är ofta det första steget mot sanningen; det som på teologiskt språk kallas omvändelse. Gardell kan sätta teolog och komiker på sitt visitkort, men jag skulle vilja tillfoga två titlar: predikant och profet.Foto:”Tack för alla käftsmällar du tagit för oss, Jonas Gardell”, skriver Johan Hilton.

Och även om man ska vara försiktig med att tala för ett helt kollektiv, VET jag att han gjorde bördan för oss lättare, i en kamp och en tid som var tung och svår, och där motståndet ofta var hårt och fundamentalistiskt.Johan Hilton, kulturchef på Göteborgs-Posten.

När jag var ung läste alla en rolig och ryslig bok som hette ”En komikers uppväxt”. Den var skriven av någon som hette Jonas Gardell, och kombinerade skoj och skam på ett sätt som vi alla kunde känna igen oss i. Bokens närmast outhärdligt misslyckade barnkalas påminde oss – både vi som mobbats och vi som mobbat – om barndomens värsta mardröm.

För svensk självförståelse har Gardells aidsepos helt enkelt haft en genomslagskraft och en betydelse som kan jämföras medutvandrar-dito. I framtiden kommer hans trilogi om det homofoba och ängsliga 1980-talet att räknas till det tidiga 2000-talets viktigaste svenska böcker.Skådespelarna Kenneth Söderman och Gerhard Hoberstorfer i tv-pjäsen ”Ömheten” med manus av Jonas Gardell och i regi av Annika Silkeberg.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Fotboll: Jonas Eriksson om omtalade situationen: ”Det ska vara rött kort direkt”Elfsborg tog ett guldgrepp. Men enligt Jonas Eriksson klarade Boråslaget sig undan en utvisning vid segern mot Göteborg. – Det är en våldsam tackling, det borde ha varit rött, säger experten i Fotbollsstudion.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Ulf Kristersson har pressträff med Jonas Gahr StöreI veckan pågår Nordiska rådet och är ett toppmöte mellan våra grannländers politiker. Vid 17.45 på tisdagen håller statsminister Ulf Kristersson pressträff tillsammans

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Norges statsminister Jonas Gahr Støre: Följer gängkrig med oroNorges statsminister Jonas Gahr Støre följer gängkriget i Sverige med stor oro, säger han vid en pressträff tillsammans med svenske kollegan Ulf

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Podden Älskade politik: ”I Bryssel kan ingen höra dig skrika”– topparna gör comebackJonas Sjöstedt, Isabella Lövin och Anna Maria Corazza Bildt.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Kristersson om Israel: Tänker inte vara domareEnligt Norges statsminister Jonas Gahr Støre är Israels attacker mot Gaza inte proportionerliga.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

ABDEBATT: Kristersson om Israel: Tänker inte vara domareEnligt Norges statsminister Jonas Gahr Støre är Israels attacker mot Gaza inte proportionerliga. Statsminister Ulf Kristersson är inte beredd att göra samma bed

Källa: ABDebatt | Läs mer ⮕