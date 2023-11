Granskning av LVU-kampanjen – verkligheten bakom slagorden

Verkligheten bakom slagorden på Gustav Adolfs torg bestod av 389 barn och ungdomar. Det var de som omhändertogs enligt LVU i Västsverige under det laddade året.som hanterades av förvaltningsrätten i Göteborg under 2022 och kan jämföra det som sades, med det som faktiskt ägde rum.

Att barn ”kidnappas” stämmer alltså inte. Men kanske finns det annat bränsle för kampanjen som går att hitta i domarna?är en stor majoritet – 307 – födda i Sverige. Där går konspirationen alltså bet. Men tittar man i stället på det som kallas utomnordisk bakgrund – där man också tar hänsyn till var barnets föräldrar kommer ifrån – ändras förhållandena markant.

Forskaren Maria Andersson Vogel har granskat vad som ligger bakom LVU-ingripanden enligt paragraf 3. De socioekonomiska faktorerna går inte att särskilja från de som handlar om familjernas bakgrund.håller Maria Andersson Vogel på att slutföra ett forskningsarbete om ungdomar som omhändertagits enligt LVU:s paragraf 3 – alltså på grund av sitt eget problematiska beteende, ofta missbruk eller kriminalitet.

med ”kidnappning” skulle mena att ingreppen görs mot familjernas uttryckliga vilja, är alltså även det långt ifrån alltid sant. Många av kvinnans vänner pekade på LVU-kampanjens budskap och varnade henne för socialen. Här syns ett klipp från hur tysk polis omhändertar ett barn. Filmen har spridits som bevis på svenskt maktmissbruk.Den hyperaktive pojken, som bara setts som livlig i hemlandet, fick snabbt en diagnos efter ankomsten till Sverige. I tonåren blev hans beteende något som verkligen oroade föräldrarna.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSINDUSTRI: Finländska Neste skär ned – 400 tjänster försvinner globaltFinska petroleumbolaget Neste planerar att skära ned på cirka 400 tjänster globalt i syfte att förbättra kostnadseffektiviteten och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Det framgår av ett pressmeddelande.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Gränsen på glänt – drygt 400 har lämnat GazaFör första gången sedan Gazakrigets början har gränsen öppnats på glänt för evakueringar. Skadade palestinier och flyende utlänningar har anlänt i Egypten, rapporterar

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Gränsen på glänt – drygt 400 har lämnat GazaFör första gången sedan Gazakrigets början har gränsen öppnats på glänt för evakueringar. Skadade palestinier och flyende utlänningar har anlänt i Egypten, rapporterar

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

OPSE: 60-talshus i Östersund får 60-åring ny ägare – prislappen: 2 400 000 kronorHåkan Per Ericsson, 60 år, Åre har tagit över fastigheten på adressen Torvalla By 290 i Östersund från Karin Margareta Enqvists dödsbo. Ägarbytet blev klart i oktober 2023 och köpesumman blev 2 400 000 kronor. Husets byggår är 1961 och det har en boyta på 86 kvadratmeter.

Källa: opse | Läs mer ⮕

FOKUSREDAKTION: LVU-kampanjen blottar värderingsskillnaderna vi inte talar omDet är en sak att dementera en lögn men desto svårare att förändra människors värderingar som är orsaken till att lögnen får fäste.

Källa: FokusRedaktion | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Krönika: Därför publicerar Uppdrag granskning aktivisternas smygfilmerUppdrag granskning kan denna vecka avslöja den svenska kycklingindustrins mörka baksida. I dag berättar vi om olagliga avlivningsmetoder som trots påtryckningar inte upphör inne på anläggningarna. Den som vill kan stirra sig blind på vem som har tagit vissa av bilderna.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕