Gränsen på glänt – drygt 400 har lämnat Gaza

Flera hundra personer väntar på att få korsa gränsen från Gaza till Egypten via övergången i Rafah.

Klockan 16.30, lokal tid, hade enligt AFP 335 personer med utländska medborgarskap och samt 76 skadade korsat gränsen. Enligt BBC:s reporter på plats arbetar bara en enda palestinsk gränsvakt med att kontrollera passen för dem som köar för att ta sig över gränsen.Avtalet personer som ska få lämna Gaza uppges ha medlats fram av Qatar med stöd av USA. Det är första gången sedan terrorstämplade Hamas attack mot Israel den 7 oktober som människor tillåts lämna Gazaremsan.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) säger till TT att han inte har några uppgifter om att svenska medborgare ännu har kommit till Egypten från Gaza. – Om det finns möjlighet för svenskar att komma ut har jag ingenting nytt att säga om just nu, säger han.UD skrev tidigare på onsdagen till TT: "När UD får kännedom om att svenskar kan ges möjlighet att lämna via gränsen mot Egypten kommer vi att kontakta svenskar i Gaza som uttryckt önskan om att lämna". Departementet uppgav vidare att svenska ambassaden i Kairo är redo att ge konsulärt stöd.

