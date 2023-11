Göra egen spolarvätska – med bara tre ingredienser

Om du gör spolarvätska som ska fungera när det är minusgrader ute behöver du mer än bara vatten och diskmedel, för att vätskan inte ska bli till is.återanvänd med fördel kondensvattnet från torktumlaren!

) och ett medel som löser upp smuts och fett, till exempel diskmedel. Under vintern när det är minusgrader ute behövs dessutom något som gör att spolarvätskan inte fryser till is. Då tillsätter man alkohol – den gör att vätskan inte fryser. Generellt kan man säga att två delar vatten och en del T-röd gör att spolarvätskan klarar 11 minusgrader.

• Eventuellt något att luktsätta med för att ta bort spritlukten (tänk bara på att det inte ska vara frätande)Blanda vatten och eventuellt T-röd i en dunk. Tillsätt några droppar diskmedel (eller bilshampo). Blanda försiktigt så diskmedlet inte löddrar.Var försiktig när du handskas med T-sprit då det är mycket starkt.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Thanksgiving på svenska: ”Många har missat det här”Vad är Thanksgiving? Och varför serveras helstekt kalkon? Här är allt du behöver veta om den amerikanska högtiden – som du kan fira här hemma. – Det är en fin familjehögtid för att visa kärlek och tacksamhet till varandra, säger Patricia Mårtensson, kock hos Ingelsta Kalkon.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

OPSE: Bortglömda knepet för att leva till 100Det finns ett enkelt sätt att öka hälsan och livslängden, ändå pratar ingen om det.

Källa: opse | Läs mer ⮕

OPSE: Följ trafikläget i stan • Flera viltolyckor under nattenDet senaste från Östersund och Östersunds kommun rapporterar vi om här

Källa: opse | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: DEBATT: Höger och vänster borde sluta tjafsa om gängvåldetDet pågående året 2023 har varit mörkt. Krig och konflikter har präglat nyhetsrapporteringen och det kollektiva medvetandet, från expertpaneler till sociala

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GDNYHETER: Snöovädret drar norrut – nya varningarDet kraftiga snöfallet som berört mellersta Svealand och Gävleborg avtar och drar norrut.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕