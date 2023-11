Google utökar inte sin AI-infuserade variant av Sök till Sverige

För drygt en vecka sedan kom nyheten att Google utökar tillgängligheten för sin AI-infuserade variant av Sök, kallad Search Generative Experience, till ytterligare 120 länder utanför USA. Men den som entusiastiskt klickade in för att se om Sverige fanns med i listan blev snabbt besviken. Under sektionen 'Europe, the Middle East and Africa' finns inga europeiska länder alls. Zambia är med, men inte Sverige.

Skälet till detta är lagstiftning, även om Google inte specificerar vilken EU-reglering det handlar om den här gången. Google 'arbetar så snabbt som möjligt för att bedöma regulatoriska behov så att vi kan erbjuda generativ AI i Sök till fler människor runt om i världen', säger företaget när jag frågar.Det är inte första gången EU-länderna får vänta på Google – det är inte ens första gången i år. När chattboten Bard lanserades i våras blev vi också utan, och det dröjde till sommaren innan tjänsten släpptes i Europ

:

DAGENSİNDUSTRİ: Inflationstakten i Sverige 4,2 procent i oktoberInflationstakten i Sverige , mätt som KPIF, uppgick till 4,2 procent i oktober enligt färska siffror från Statistikmyndigheten SCB. Väntat var att KPIF-inflationen skulle ha stigit till 4,4 procent, enligt Infront.

Källa: dagensindustri | Läs mer »

SPORTBLADET: ”Spelarna ska skämmas” • Sverige sågas efter förnedringenBAKU. 0–3 i EM-kvalet borta mot 120-rankade Azerbajdzjan. Sverige åkte på en av sina värsta förluster någonsin efter en mardrömsstart i Baku. Nu medger Janne An

Källa: sportbladet | Läs mer »

ETC_REDAKTİONEN: Nu har näringslivet upptäckt att Sverige faktiskt slutar fungeraNu har näringslivet upptäckt att Sverige faktiskt slutar fungera Ledare av JohanEhrenberg

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer »

FOKUSREDAKTİON: Bör en feminist raka armhålorna?Johan Hakelius sammanfattar de sju senaste dagarna. Reflektioner kring: Historien om Sverige , Kapstaden, Stina Oscarson och en tillfällig plusprenumeration på Aftonbladet.

Källa: FokusRedaktion | Läs mer »

FOKUSREDAKTİON: Låt Migrationsverket öppna utomlands Sverige borde göra som Italien och flytta asylprocessen till närområdena. Läs 'Låt Migrationsverket öppna utomlands'.

Källa: FokusRedaktion | Läs mer »

FOTBOLLSKANAL: Pinsam svensk insats i BakuBAKU. Fanns verkligen motivation? Inga problem, sa spelarna. Bara att representera Sverige räcker. Plus att man ville hedra supportrarna och ge Janne ett fint avslut. Jaha, 3-0 till 120-rankat motstånd med en man utvisad.

Källa: fotbollskanal | Läs mer »