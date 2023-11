Google tar bort Covid-19-notiser från Android. Indiana Jones and the Dial of Destiny är en film som man kanske tyckte borde ha funnits på Disney+ för ett tag sedan. Men när man söker runt där märker man att den ännu inte finns tillgänglig. Nu har filmen dock fått ett premiärdatum på Disney+ och det är den 15 december. För de som bor i USA kan filmen dock redan ses den 1 december.

Det är för tillfället oklart varför vi i Sverige måste vänta två veckor extra på att få se denna film på Disneys streaming-tjänst. Det är för tillfället oklart varför vi i Sverige måste vänta två veckor extra på att få se denna film på Disneys streaming-tjänst. Att det kommer en billigare Tesla vet vi, om den kommer att heta Model 2 är däremot mycket osäkert men vi kallar den för det så länge. Vi vet också att bilen är på gång och att den kommer att byggas i Mexiko, men när den faktiskt kommer att presenteras och levereras är mycket oklart. I veckan har Elon Musk varit på besök i fabriken utanför Berlin och rapporter från besöket säger att han är mycket nöjd med hur allt fungerar där. Han avslöjade också att den billigare modellen som är på gång kommer att byggas i Berlin, vilket är glädjande nyheter. Dels är det glädjande för att två fabriker levererar fler bilar än en, men också för att det förhoppningsvis håller nere priset en del i Europa

:

FEBER: Google tar bort Covid-19-notiser från Android. Tekniken som kunde meddela om du varit i kontakt med en smittad.När Covid-19-pandemin var som värst introducerade Android och iOS x22exponeringsnotiserx22 för att hjälpa användare att identifiera potentiell virusexponering. Men denna funktion håller nu på att fasas ut, åtminstone för ett av operativsystemen.

Källa: feber | Läs mer »

FEBER: Då kommer nya Indiana Jones-filmen till Disney+. Indiana Jones and the Dial of Destiny.15 december är det dags för streamingpremiär för senaste Indiana Jones-filmen Indiana Jones and the Dial of Destiny. Det känns lite fel att en Indy-film inte har en svensk titel så från och med nu heter den Indiana Jones och ödets urverk. I filmen får vi såklart se Harrison Ford men även Phoebe Waller-Bridge och Antonio Banderas.

Källa: feber | Läs mer »

MOBİLSE: Samsung bekräftar: Dessa enheter får Android 14 och One UI 6Samsung har publicerat en lista med modeller som kommer att uppgraderas till Android 14, men listan kommer att bli längre.

Källa: mobilse | Läs mer »

MOBİLSE: Google introducerar ny säkerhetsinformation i sin app-butikGoogle Play Butik har fått en ny säkerhetsmarkering för appar som genomgått en oberoende säkerhetsgranskning.

Källa: mobilse | Läs mer »

FEBER: Samsung uppdaterar lista med enheter som får Android 14. Råkade inkludera för många.Häromdagen presenterade Samsung en lista med enheter som skulle uppdateras till Android 14, med på den fanns bland annat Galaxy S20 och Note 20-serien. Det verkar dock som att något gick fel där eftersom företaget nu har tagit bort dessa enheter från listan över enheter som ska få uppdateringen.

Källa: feber | Läs mer »

NWTSE: Efter covid-19-utbrottet och ”lockdown” på äldreboendena: ”Vaccinationen igång”Alla är friskförklarade på de två äldreboendena i Karlstad som införde ”lockdown” för två veckor sedan.

Källa: nwtse | Läs mer »