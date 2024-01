Google lanserar nya AI-funktioner för Chrome

Google har tagit fram tre nya funktioner baserade på generativ AI som kommer att dyka upp i kommande versioner av deras webbläsare Chrome. En av de nya funktionerna ska automatiskt kunna gruppera de flikar som är öppna i webbläsaren, något som kanske gör det lite mindre stökigt i webbläsarens topp för dem som gillar att ha många flikar öppna samtidigt. En annan funktion är en slags skrivassistent som kan erbjuda användaren hjälp med att skriva recensioner och annat.

Ni kan se ett exempel på denna nedan och Google skriver om assistenten: "So in next month's Chrome release, we’ll launch another experimental AI-powered feature to help you write with more confidence on the web — whether you want to leave a well-written review for a restaurant, craft a friendly RSVP for a party or make a formal inquiry about an apartment rental." Den tredje nya funktionen är en AI-baserad assistent som kan hjälpa användaren att skapa personliga teman och bakgrundsbilder till Chrom





