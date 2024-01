Google, AST SpaceMobile'a yatırım yaparak uzaydan internet ve mobil telefon hizmeti sunmayı planlıyor

Google, AST SpaceMobile adlı bir şirkete yatırım yaparak uzaydan hem internet hem de mobil telefon hizmeti sunmayı planlıyor. Google'ın yanı sıra AT&T ve Vodafone da AST SpaceMobile'a yatırım yapmıştır. AST SpaceMobile, Vodafone ve AT&T'nin AST SpaceMobile'dan ağ ekipmanı satın aldığını ve planlanan ticari hizmeti desteklemek için işbirliği yaptığını duyurdu.

AST SpaceMobile, Android ve ilgili cihazlarda SpaceMobile ağ bağlantısı için ürün geliştirme, test etme ve uygulama planları konusunda Google ile anlaştı. AST SpaceMobile, devasa test uydu BlueWalker 3'ü 2022'de dünya yörüngesine yerleştirdi. Geçen yıl, şirket ayrıca bir geleneksel cep telefonuna uydu üzerinden görüşme gerçekleştirdi. AST SpaceMobile, Mart sonunda uzay internet ağına daha fazla uydu göndermeyi planlıyor. Şirketin hizmetlerini ticari olarak ne zaman sunabileceği hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır





Google och LG meddelar att TV-apparater kommer att fungera som hubbar för Google HomeGoogle och LG har meddelat att utvalda TV-apparater och enheter med Google TV och andra Android TV OS kommer att fungera som hubbar för Google Home och Matter. LG:s TV-apparater kommer att kunna styra både LG- och Google Home-enheter direkt från TV:n eller ThinQ-appen. Funktionen lanseras senare i år.

Google tar bort funktioner från Assistent. Som inte används särskilt mycket.Google har meddelat att de kommer att göra förändringar i Google Assistant som enligt företaget själva ska förbättra användarupplevelsen. Förändringarna innebär att vissa mindre använda funktioner kommer att tas bort, och att användare kommer att få en mer enhetlig upplevelse när de använder Google-appen.

Är detta den nya folkdatorn?Med Chromebook Plus siktar Google på framtiden

Morgonkoll: Positiv veckoöppning i Asien – ”Kinas Google” rasar tvåsiffrigtAsienbörserna började veckan överlag uppåt under en måndag då New York-börsen håller måndagsstängt, där Kinas beslut att inte sänka räntan väckte viss förvåning. Tekniksektorn i landet backade på en rapport om militära kopplingar till it-jätten Baidu.Europaterminerna pekade mot en öppning på plus vid sextiden.

Google gör stor nedskärning – hundratals sägs uppGoogles moderbolag Alphabet säger upp hundratals anställda. Nedskärningarna görs bland annat bland de som arbetat med röstbaserade Google Assistant, rapporterar Bloomberg.

Google presenterar nya funktioner för Android Auto för elbilsägareGoogle har visat upp lite uppdateringar till Android Auto varav en ser ut att bli extra intressant för elbilsägare. Med en ny funktion kommer Android Auto framöver kunna hålla koll på hur mycket kräm som finns kvar i bilens batteri och även visa var laddstationer finns ut med rutten till destinationen bilen är på väg till. Det kommer även att finnas information om hur lång tid en laddning förväntas ta och hur många laddstopp som kommer att krävas för att köra en önskad rutt. Det kommer även att bli möjligt att planera en tripp via Googles karttjänst Google Maps och sedan automatiskt överföra denna till Android Auto i bilen, skriver Google i ett pressmeddelande. De nya funktionerna i Android Auto kommer att dyka upp i Ford Mustang Mach-E och F-150 Lightning de kommande månaderna. Senare kommer funktionaliteten även till andra elbilar från andra tillverkare. Här ovanför hittas ett videoklipp som visar upp de nya funktionerna i Android Auto och nedan ett klipp med lite annat som är möjligt att få hjälp med via Android Auto

