Glädjebesked i snöyran: Fler skidbackar öppnar i Härjedalen

FOTBOLLSKANAL: Elfsborgs glädjebesked: Larsson kan spela mot DegerforsJohan Larsson klev av mot IFK Göteborg.Men kommer kunna spela mot Degerfors, uppger Elfsborgs sjukgymnast Tania Nilsson till Borås Tidning.

SVTNYHETER: Alpint: Fler samarbeten inom alpint väntar – inget på plats för Lisa HörnbladFelix Monsén tränar numera med de norska fartåkarna. Landslaget spår fler samarbeten framöver – men något sådant finns inte på plats på damsidan för Lisa Hörnblad. – Varför gör man inte samma satsning för henne?, undrar Pernilla Wiberg.

DAGENSINDUSTRI: Efter strejkhoten på Tesla och Klarna: Fler överväger kollektivavtalKonflikterna på Tesla och Klarna har satt frågan om kollektivavtal i rampljuset. ”Många kommer nog väga in utfallet”, säger Björn Widlert på Teknikföretagen.

NWTSE: – Djurskyddet kräver fler åtgärder: ”Man blir mörkrädd”Det är många människor som inte har råd med sina husdjur. Det gäller främst hundar och katter. På Djurskyddet i Kristinehamn är det något man märker av dagligen.

SVTNYHETER: Fler patienter i Helsingborg får snabbare besked om urinblåsecancerVid misstanke om cancer i urinblåsan är det viktigt att få ett besked snabbt. Efter att ha sett över rutinerna på Helsingborgs lasarett får betydligt fler patienter på urologimottagningen nu besked inom en vecka.

MOBILSE: Google avslöjar: fler uppdateringar ger högre intäkterGoogle använder ekonomiska incitament för att få mobiltillverkare att släppa säkerhetsuppdateringar.

