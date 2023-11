Giftinformationscentralen får rekordmånga frågor om lustgas

På mottagningen får de hela tiden in rapporter av ungdomar om att lustgas finns lättillgängligt på bland annat fester. Trots att Maria ungdom är oroliga över utvecklingen menar de att det är bra att folk vänder sig till Giftinformationscentralen med sina frågor.

– Vi hoppas att det beror på att allmänheten nu vet vart man ska vända sig, säger Lisa Viuhko Lidner.I Örebro kan man nu få lustgas levererat hem till sig, enligt ett företag som börjat marknadsföra på sociala medier.– Det är tragiskt att människor skapar ekonomisk vinning av andra personers lust att ta skadliga preparat, fortsätter hon.

