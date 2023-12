George Clooney pratar om Batman och drönaruppvisning

Entertainment Tonight fick sig en pratstund med George Clooney på röda mattan för filmen The Boys in the Boat, en film som han har regisserat. De pratade om lite blandade saker men ämnet Batman kom upp. Och George verkar inte sugen på att dra på sig dräkten igen.Men det gör kanske inte så mycket. Filmen som George var med i heter Batman & Robin och kom 1997. Den fick usla recensioner och har bara 3,8 i betyg på IMDb.

Tillhar George sagt att han inte låter sin fru Amal kolla på filmen eftersom han då tror att hon skulle tappa respekten för honom.Batman and Robin try to keep their relationship together even as they must stop Mr. Freeze and Poison Ivy from freezing Gotham City.Det amerikanska företaget Sky Elements har framfört en version av den klassiska sagan Nötknäpparen med hjälp av 1500 drönare. Drönarshowen genomfördes över Fort Worth i Texas och ni kan kolla in hur det såg ut i klippet här ovanför. Drönaruppvisningen ledde även till två nya världsrekord för drönar





En fjärde Ocean's-film kan vara på gång. Hurra?I en intervju med George Clooney kom det fram att en fjärde Oceanx27s-film kan vara på gång. I intervjun nämnde han att det finns, vad han antagligen anser, ett vettigt manus för filmen, så det finns goda möjligheter att den filmas.

Konspirations­kungen Alex Jones tv-spel är lika sjukt som han självGeorge Soros är en nazistdrake, Mark Zuckerberg spärrar in patrioter i tankefängelser och Donald Trump flyger runt som en odödlig stålman. Max V Karlsson har spelat konspirationsgeneralens nya spel.

Oliver tänkte köra bilen över kajkanten► Mobbningen ledde till svår ångest ► Vill uppmana män att våga prata om psykisk ohälsa

Ni fattar verkligen ingenting – det är inte trans som är problemetKom inte till mig och prata om att transrättigheter skapar våldtäkter i duschrum.

Han tar sig in i huvudet på Putins spinndoktorInbjuden till europeiska politiker för att prata om sin Rysslandsskildring.

Nu går det att prata med roboten Digit. Blir smartare med ny AI-modell.Agility Robotics har släppt ett klipp där man visar hur en användare kan styra deras logistikrobot Digit med röstkommandon som roboten tidigare aldrig hade kunnat förstå. I klippet blir Digit tillsagd att flytta en låda som har samma färg som Darth Vaders ljussabel, det vill säga röd.

