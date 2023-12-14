General Motors ve Komatsu, Hidrojenle Çalışan Bir Maden Kamyonu Geliştirecek

General Motors ve Komatsu, birlikte bir hidrojenle çalışan maden kamyonu geliştirmek için işbirliği yapacak. Şu anda 3549 beygir gücüne sahip bir dizel-hibrit motoru olan Komatsu 930E temel alınacak. 2025 yılında hidrojenle çalışan bir prototip sunulacak ve bu prototipin gücü 2 megawatt'ın üzerinde olacak. Güç, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi Hydrotec paketinden gelecek.
Komatsu, 2030 yılına kadar emisyonlarını %50 azaltmayı hedefliyor ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etmeyi planlıyor
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