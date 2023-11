Gävlebo döms till fängelse – hade amfetamin

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Musovics besvikelse: ”Så mycket känslor och så mycket tankar”Målvakten har haft roligare kvällar i Malmö: ”Tacksam för det lilla.”

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Storleken på skolgården avgör hur mycket barnen rör sigNär forskarna försåg barnen med rörelsemätare såg de att ju större gård de hade tillgång till, desto mer rörde de på sig.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SPORTBLADET: – Grät så mycket när hjälten kraschadeDen lilla mexikanske pojken på läktaren grät så pass mycket att Plattan i mattans podd-duo påverkades in i hjärtat. Sergio Perez krasch på hemmabanan var stora snackisen efter det här racet, så givetvis går vi igenom den situationen och vad den kan få för betydelse på Mexikanarens framtid.

Källa: sportbladet | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Så mycket billigare blir dieselnRegeringens förslag om sänkt reduktionsplikt förväntas sänka priset med 5 kronor på sikt, enligt en analys som Konjunkturinstitutet tagit fram på uppdrag av regeringen. Det är dock svårt att bedöma när sänkningen kommer att träda ikraft, enligt Konjunkturinstitutet.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Antalet covid-fall ökar runtom i landet: ”Vansinnigt mycket”Lagom till höstlovet ökar nu antalet fall av covid-19 runtom i Sverige. Trots att det fortsatt rör sig om låga nivåer uppmanas riskgrupper att vaccinera sig. –

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

MTNYHETER: Historikern Dick Harrison om Allan Mann: ”Mycket få belägg””Ytterst lite av det som påstås om Mann ka...

Källa: MTnyheter | Läs mer ⮕