Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelse

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Yrkar på livstidsstraff för gängledare i SundsvallYrkar på livstids för gängledare som åtalats för flera försök till mord i Sundsvall.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVD: Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelseEn 21-årig man som pekats ut som drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras döms till elva års fängelse.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelseEn 21-årig man som pekats ut som drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras döms till elva års fängelse. Mannen fälls bland annat för förberedelse till

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelseEn 21-årig man som pekats ut som drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras döms till elva års fängelse. Åklagaren hade yrkat att 21-åringen skulle dömas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelseEn 21-årig man som pekats ut som drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras döms till elva års fängelse.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Svensk gängledare uppges dödad i BosnienEn svensk gängledare uppges ha blivit skjuten till döds i Bosniens huvudstad Sarajevo under tisdagseftermiddagen. Flera bosniska medier rapporterar att den man

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕