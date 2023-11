Gå inte på dessa myter om kollektivavtal

En annan myt är den om att det inte är modernt med kollektivavtal. Den är sann – om man lever i till exempel USA. I Sverige är det ljug. En tredje myt är att människor skulle ha valt att arbeta i en organisation som inte har kollektivavtal, som om de aktivt valt det för att det saknas sådant. Så fungerar inte arbetsmarknaden. Människor behöver kunna överleva i det här samhället. De jobb som finns kommer att jobbas. Det betyder inte att villkoren inte kan förbättras.

När bolag med utpräglad amerikansk filosofi och personalpolitik, vare sig de är svenska eller amerikanska i grunden, ska slå rot och etablera sig i Sverige gör de det i en helt annan verklighet än på andra sidan Atlanten. Här behövs inga långa kampanjer för att ens få rätten att organisera sig fackligt. Rätten och rörelsen är utbredd redan. Inskriven i lagböcker.

Det handlar om garantier. Det är inte varje enskild anställd som behöver kämpa för att få rätt när arbetsgivaren gjort fel. Villkoren finns i juridiskt bindande avtal med ens fackförenings namn på. Här finns stora nationella fackföreningar som tar ansvar för den modell som det här landet har valt. Den arbetsgivare som vägrar att rätta in sig kan råka ut för strejk och blockad, allt helt lagligt, precis som det måste vara för att arbetsgivarsidan inte ska få en överväldigande fördel i förhandlingsspelet.

