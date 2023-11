Fyra flaggor för Dustins miljardemission: Kapitalbehov i trängt läge

”Vi skriver att vi vill öka den finansiella flexibiliteten och stärka balansräkningen, men som ni beskriver så finns det även en risk att inte uppfylla våra åtaganden i kreditfacilitetsavtalet de kommande kvartalen om inte marknaden förbättras”, skriver bolagets IR-ansvarige

Det är en varningsflagga om viktiga ägare eller nyckelpersoner inte nyttjar åtminstone merparten av sina teckningsrätter. Särskilt illa är det om utspädningen är hög.säkrar förvisso hela emissionen. Dock finns flera befintliga aktieägare i styrelse och ledning som inte har meddelat om de kommer teckna eller inte.

Men teckningsåtaganden från VD och övriga insynspersoner har ett starkt signalvärde gentemot andra aktieägare och brukar kommuniceras i villkoren för emissioner. Emissionsguiden tycker inte att förklaringen håller och hissar en flagga.Hög utspädning visar oftast på någon kombination av trängt läge, misstroende och/eller dålig förhandling.

Norska Schibsted ger ut tidningar som SvD och VG men de tjänar sina pengar på nätet och radannonsbolag som Finn och Blocket.…Fastighetsbolagen har inte skrivit ned värdet på sina bestånd tillräckligt mycket. Det säger flera analytiker och även Finansinspektionen granskar frågan. Det skriver…

Medicinteknikbolaget C-Rad har uppvisat en stark orderingång senaste året. Mycket tyder på att positioneringsprodukter håller på att bli standard inom strålterapin. Det…Trafikförvaltningen (SL) har gemensamt med operatören MTR beslutat att bryta kontraktet om pendeluppdraget i förtid, framgår det av ett pressmeddelande.

