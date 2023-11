Frölundas besked efter väskförbudet – hänvisar publiken till Centralstationen

– Det är det närmaste stället där man kan låsa in en väska. Vi har tyvärr inte tid och resurser själva att plocka fram någon lösning just nu, säger Peter Kymmer, presschef Frölunda HC.Men med det nya väskförbudet kommer det att bli en hel del besvär för arrangören när 12044 åskådare ska släppas in.

– Till nästa match på lördag hinner vi nog inte med heller men vi försöker hitta någon form av lösning, säger Peter Kymmer, presschef Frölunda HC.På klubbens forum ställer supportrar redan många frågor. Hur gör man om behöver ta blöjor eller frukt till barnen? Kan man ta med extrakläder om ens barn har autism?

– Vi kommer ju följa de direktiven och de säger inga väskor överhuvudtaget. Man får gärna ta med sig en banan men den ska inte ligga i en väska. Då får man lägga den i fickan eller hålla den i handen, säger presschefen Peter Kymmer.Med anledning av den förhöjda terrorhotnivån i Sverige inför polisen ett totalförbud mot väskor på samtliga större evenemang i Sverige.

