Fria ord: Tillsätt en haverikommission för regionens sjukvård

Ansvaret för vårdens problem i Västra Götalandsregionen ligger på såväl politisk som tjänstemannanivå, menar skribenten. Bild: Anders YlanderKommissionen bör bestå av såväl jurister, experter och vårdspecialister, skriver Svante Uller.

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du svara eller har du synpunkter på insändaren? Använd kommenteringsfunktionen under insändaren.

Sjukvården i Västra Götalandsregionen har mer eller mindre totalhavererat, menar jag. Många som varit i kontakt med den eller läser media kan vittna om. Ansvaret för detta ligger på såväl politisk som tjänstemannanivå.

Låt mig ge några exempel. Sjukhus läggs ner som akutsjukhus och vårdbehövande hänvisas till långa resor trots personalens högljudda protester, såväl Skene som Lidköping är de senaste exemplen. Man tänker nu genomföra ett fullskaligt systembyte inom administrativa datasystemet som berör slutenvården. Konsekvenserna om det går rejält fel kan vi bara tänka oss. Det handlar också om felbehandlingar med efterföljande lex Mariaanmälningar. Barn- och ungdomspsykiatri som är så överbelastad att väntetiderna är enorma. Vuxenpsykiatrin är också ett hån.

