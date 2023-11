Fotbollstjärnan Luis Diaz föräldrar kidnappade i Colombia

Kidnappningen ska ha skett när föräldrarna, Luis Manuel Díaz och Cilenis Marulanda, färdades i en bil i hemstaden Barranca och beväpnade personer på en motorcykel stoppade bilen för att sedan kidnappa paret.– Där har man lämnat fordonet och mamman.

– Det skulle innebära att uppdraget att få tag på honom blir betydligt mer komplicerat då ett helt annat land i så fall måste involveras. Från myndigheternas sida har man därför försökt upprätta någon slags närvaro längs hela gränsområdet för att på så sätt försöka hindra att pappan ska föras över, säger Tigran Feiler.

Polisen har nu gått ut med en belöning på en halv miljon kronor för den som lämnar information som kan leda till att pappan hittas.

