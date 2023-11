Fotboll: Spelarna om OS-chanserna: ”Det kommer bli tufft”

Linda Sembrant räddade slutligen en poäng för Sverige mot Italien. Ett tungt poängtapp i jakten på OS-platsen i Nations League-gruppen som toppas av Spanien.Sverige har deltagit i varje OS sedan det första på damsidan i fotboll 1996 men ser nu alltså ut att missa mästerskapet i Paris nästa år.

– Det känns såklart tungt. Nu har vi det nog inte i egna händer utan måste hoppas på andra resultat och det är alltid tråkigt, säger Magdalena Eriksson till SVT Sport efter matchen.– De (OS-chanserna) är fortsatt där men betydligt svårare. Nu ligger det inte i våra händer längre. Nu måste Spanien verkligen förlora eller tappa poäng så det kommer bli tufft.

– Först och främst måste vi fastna vid att det är en extremt viktig poäng. Det är inbördes möten som räknas, hade Italien gått som segrare ur den här matchen hade det varit en knepig situation. Inte bara för OS, utan även för att var kvar i grupp A (i Nations League).Trots att spelarna håller hoppet uppe kring OS ser SVT:s expert Daniel Nannskog inte att det är möjligt.

– Jag skulle säga att det är kört. Nu behöver Sverige förlita sig på att Italien slår Spanien, sen ska Sverige också slå Spanien. Och med det man presterat ikväll så kan jag inte se det hända, säger Daniel Nannskog.Damernas OS-turnering i Paris nästa år består av tolv landslag, varav tre från Europa. En av de europeiska platserna tillfaller värdnationen Frankrike.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Sverige–Italien i Nations League i MalmöSvenska damlandslaget i fotboll möter Italien i Nations League i Malmö.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Jonas Eriksson om omtalade situationen: ”Det ska vara rött kort direkt”Elfsborg tog ett guldgrepp. Men enligt Jonas Eriksson klarade Boråslaget sig undan en utvisning vid segern mot Göteborg. – Det är en våldsam tackling, det borde ha varit rött, säger experten i Fotbollsstudion.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Ånger hos Eskilstuna United efter mardrömsbeskedet: ”Vi såg inte det”En sviktande ekonomi gjorde att Eskilstuna United inte fick någon elitlicens inför den här säsongen. I dag förstår de att de kunde ha gjort saker annorlunda. – Vi borde ha dragit i bromsen tidigare, säger ordförande Anna Arnerdal till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTSPORT: Fotboll: Hanna Marklund: Det är dags för en generationsväxlingEfter oavgjort hemma mot Italien igår kväll är OS-platsen avlägsen för Sverige. SVT Sports expertkommentator Hanna Marklund menar att det är dags för en generationsväxling i landslaget. – Man kan inte hänga kvar vid sina gamla favoriter, säger hon.

Källa: SVTSport | Läs mer ⮕

AFTONBLADET: Pehrson: ”Det kommer bli helt andra tider för svenska friskolor”KÖPENHAMN. Liberalerna vill att staten ska kunna gå in och ta över friskolor som inte sköter sig. Som så ofta förr i den svenska politiken sneglar Johan Pehrso

Källa: Aftonbladet | Läs mer ⮕

FOTBOLLSKANAL: Jönsson om svenska supporterkulturens utmaning: 'Det är fruktansvärt - vill inte resonera i de tankarna'Allt fler supportrar väljer att följa damfotboll på plats. Men det finns alltjämt utmaningar inför framtiden. - Jag vill kunna gå och titta på fotboll med mina barn och känna att det här är säkert, säger Caroline Jönsson i Lundhs podcast.

Källa: fotbollskanal | Läs mer ⮕