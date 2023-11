Fotboll: Rosa Kafaji efter debuten: ”Det här är bara början”

Redan i somras var det röster som höjdes att BK Häckens succéspelare Rosa Kafaji skulle med i VM-truppen. 20-åringen var inte med den gången men ser ut att vara ett namn att räkna med i landslaget framöver. I Nations League-mötet med Italien fick hon hoppa in i slutskedet av matchen i Sveriges jakt på en kvittering.

– Riktigt roligt och efterlängtat. Det var lite pirrigt men det är något jag verkligen har längtat efter så jag var redo, säger Kafaji till SVT Sport efter matchen.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

