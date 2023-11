Fotboll: Peter Gerhardsson måste lotsa in den nya generationen i landslaget

fter att bara ha spelat oavgjort mot Italien, 1–1, krävs det ett mirakel för att det svenska damlandslaget i fotboll ska ta sig till OS i Frankrike nästa år. Nu krävs det först och främst tre poäng mot Schweiz och därefter seger med minst två mål borta mot Spanien, samtidigt som just Spanien inte får vinna innan dess mot Italien på hemmaplan.

