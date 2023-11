Fotboll: Hanna Marklund: Det är dags för en generationsväxling

Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Fotboll: Jonas Eriksson om omtalade situationen: ”Det ska vara rött kort direkt”Elfsborg tog ett guldgrepp. Men enligt Jonas Eriksson klarade Boråslaget sig undan en utvisning vid segern mot Göteborg. – Det är en våldsam tackling, det borde ha varit rött, säger experten i Fotbollsstudion.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Ånger hos Eskilstuna United efter mardrömsbeskedet: ”Vi såg inte det”En sviktande ekonomi gjorde att Eskilstuna United inte fick någon elitlicens inför den här säsongen. I dag förstår de att de kunde ha gjort saker annorlunda. – Vi borde ha dragit i bromsen tidigare, säger ordförande Anna Arnerdal till SVT Sport.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ordföranden om det ogiltiga valet i Torsby: Ibland blir det felI fredags kom domen från förvaltningsrätten som meddelade att valet av kommunalråd i Torsby var felaktigt utfört. –Man får beklaga att de ser det som att man har gjort fel, säger Mikael Löfvenholm (M), 1:e vice ordförande i Torsby kommunfullmäktige.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i SundsvallDomen i det stora gängmålet i Sundsvall har kommit. 20 av de 24 åtalade döms till straff mellan från 11 års fängelse till ungdomsvård. SVT:s expert Sofia Yohannes förklarar vad som sticker ut.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Allt om slutstriderna i den svenska toppfotbollenI Studio Oddset Fotboll behandlar Svenska spels experter de hetaste snackisarna i svensk och internationell fotboll. Dessutom delar panelen med sig av sina bästa speltips. Det och mycket mer - se veckans avsnitt av Studio Oddset Fotboll ovan.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕